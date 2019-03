Polizisten greifen Häftling in Hamm wieder auf

Nach Flucht aus LWL-Klinik in Münster

Münster -

Aus der LWL-Klinik in Münster entwischte am Freitag ein 33 Jahre alter Häftling. Sehr weit kam er aber nicht: Polizisten griffen den Geflüchteten in Hamm wieder auf.