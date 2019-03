Frischer Input für Musik-Entdecker

Wie immer gilt bei der Konzertreihe „ New Names “ im Jovel Club auch am Donnerstag (28. März) das Motto: Eintritt frei, Getränke kalt und Musik heiß. Diesmal werden auf der Bühne stehen:

June Cocó: Die Reise begann für June Cocó 2015 mit der Release ihres Debüt-Pop-Albums „The Road“. Sie nimmt mehr und mehr Fahrt auf und bringt sie nach Shows in europäischen Städten wie Amsterdam, Brüssel oder Paris nun zurück auf die unterschiedlichsten Bühnen in Deutschland. June Cocó ist jedoch nicht nur eine fesselnde Sängerin, sondern auch Pianistin und Entertainerin. Und genau so sollen ihre Konzerte auch sein. Unterhaltsam. Berührend.

Intro/Outro: „Positiv bleiben. Wird schon alles gut gehen.“ Mit dieser Einstellung machen Intro/Outro Indierock mit klassischen Zutaten: Schimmernde Gitarrenflächen, -melodien und -riffs, die durch die Songs tragen. Rockende und funkende Grooves, die zum Kopfnicken und Tanzen animieren. Eingängige Vocals mit dem einen oder anderen Geschrei, die vom Leben erzählen.

National Park Visitor Center: Vier Typen aus Münster spielen Songs über das Wegfahren, über das Nachhausekommen und über die Ansprache des Trainers in der Halbzeitpause. Weezer trifft The Get Up Kids trifft Nada Surf. Vielleicht nicht ganz so makellos, dafür mit genauso viel Herz.

Der Verein "Vision" zur Förderung der populären Kultur hat wieder drei unterschiedliche Ats eingeladen. Sie spielen bei freiem Eintritt im Jovel Club, stellen sich dem Publikum und einem professionellen Feedback, für das die Auftritte eigens gefilmt werden.