Die Straße, die über ein privates Grundstück führt und jahrelang eine wichtige Achse zwischen Albersloher Weg und Schillerstraße darstellte, ist seit Dezember 2015 gesperrt.

Jetzt liegt darüber hinaus ein Ratspapier vor, in dem die Stadtverwaltung eine Veränderungssperre für das gesamte Areal vorsieht. Das heißt im Klartext, dass keinerlei Bautätigkeit vorgenommen werden darf, bis die Stadt einen neuen Bebauungsplan aufgestellt hat.

Wo die Sperre gilt

Betroffen ist das gesamte Gelände in dem Viereck Dortmund-Ems-Kanal, Lütkenbecker Weg, Umgehungsstraße und Albersloher Weg. Ausgenommen von der Sperre sind die Baumarktfiliale Bauhaus, der Park-and-Ride-Parkplatz und die Feuerwache zwei.

Wenn der Rat in seiner Sitzung am 3. April zustimmt, gilt die Sperre für zwei Jahre. In dieser Zeit soll das Gelände neu überplant werden.