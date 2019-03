Das Osterfeuer wird weiterhin am Handal stattfinden. Zunächst war das fraglich, weil auf dem Grundstück vor dem Waldfreibad ein Kindergarten gebaut wird. Man dürfe eine weiter südlich liegende Wiese nutzen, erläuterte der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Frank Bosse, auf Anfrage dieser Zeitung. Die Fläche liege weit genug entfernt vom Freibad und vom Wald. Das Ordnungsamt habe bereits zugestimmt. Abgebrannt wird das Feuer am Ostersonntag, 21. April. Um 19.30 Uhr beginnt eine Andacht in der Kirche St. Michael. Von dort aus geht es dann in einem Fackelzug zum Handal, wo das Feuer gegen 20.30 Uhr entzündet wird. Die Fackeln sind dem Verein gespendet worden.