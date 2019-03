Das LWL-Museum für Kunst und Kultur am Domplatz erinnert mit einer Sonderpräsentation in der Sammlung ebenfalls an den Bayernprinzen. Unter dem Titel „300 Jahre Clemens August in Westfalen“ zeigt das Museum ein Gemälde sowie diverse Münzen und Medaillen des adeligen Kirchenfunktionärs. Der Kurator für westfälische Landesgeschichte, Dr. Gerd Dethlefs, präsentiert die ausgewählten Werke zudem am 12. April (Freitag) um 14 Uhr in einem Rundgang.