Katamaran vermisst den Aasee

Die jetzigen Hauptuntersuchungen werden mit den Januar-Ergebnissen in ein Gesamtgutachten einfließen, das die Stadt Münster nach dem Fischsterben im Aasee im August 2018 beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg (Prof. Dr. Dr. Dietrich Borchardt) in Auftrag gegeben hatte. Zur Datenerfassung und -auswertung wird das Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft (FiW) an der RWTH Aachen mit dem „Riverboat“ in den nächsten Tagen die notwendigen Untersuchungen durchführen.

Die bereits vorhandenen Erkenntnisse zu den Verhältnissen im Aasee sollen nun durch neue Informationen zum Grund des Sees ergänzt werden: Wie tief ist der See tatsächlich? Wie dick ist der Schlamm? Sedimentproben können aber erst im Sommer entnommen werden, wenn die Temperaturen in etwa denen des vergangenen Sommers entsprechen. Der Messkatamaran befährt den gesamten Aasee in einem fünf Meter breiten Raster. Start ist am alten Aasee in Höhe der Segelschule.