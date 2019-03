So viel kostet das Kirmesvergnügen auf dem Frühlingssend

Nach einem gut besuchten und trockenen Wochenende ist am frühen Nachmittag in der Woche natürlich auf dem Frühjahrssend weniger los. Das aprilhafte Wetter an diesem Tag, das sich zwischen heftigen Regenschauern, Hagel und zaghaften Sonnenstrahlen nicht entscheiden kann, trägt seinen Teil zu den eher geringen Besucherzahlen bei: Muss man sich in einem Moment noch bei einer der zahlreichen Buden unterstellen, verschwinden die Wolken Sekunden später und geben den Blick auf einen zwischenzeitlich strahlend blauen Himmel frei.

Viele wählen für einen Bummel über den Send lieber den Abend. Denn nach dem Sonnenuntergang sind die beleuchteten Fahrgeschäfte - insbesondere das Riesenrad mit seinen bunten Illuminationen - noch schöner anzusehen als bei Tageslicht.

Nichts für Schnäppchenjäger 1/20 Riesenrad, Karussell und Autoscooter sind die großen Attraktionen des Send. Wer alles mitnehmen will, muss viel Geld auf dem Rummel lassen. Foto: Katharina Heflik

Quarter-Tramp 5 Minuten - 5€ Foto: Katharina Heflik

½ Meter Bratwurst im Baguette Stück - 4,50€ Foto: Katharina Heflik

Lebkuchenherzen zum Selbstbeschriften Klein - 5€ bis sehr groß - 28€ Foto: Katharina Heflik

Saure Gurken Stück - 1€ Foto: Katharina Heflik

Champignons 4,50 bis 5€ Foto: Katharina Heflik

Pommes Frites Klein - 3€

Mittel 4€

Groß 5€ Foto: Katharina Heflik

Süßigkeiten 100g Gebrannte Mandeln - 3€

200g Gebrannte Mandeln 5 bis 6€

Kleiner Eimer Zuckerwatte - 3€

Großer Eimer Zuckerwatte - 5€ Foto: Katharina Heflik

Autoscooter 1 Chip - 3€ Foto: Katharina Heflik

Dosenwerfen 3 Wurf ohne Trostpreis - 1,50€ Foto: Katharina Heflik

Euro Coaster 5€ Foto: Katharina Heflik

Euro-Rutsche 1 Chip - 2€

3 Chips - 4,50€

4 Chips - 5€

8 Chips - 8€ Foto: Katharina Heflik

Europa-Rad Erwachsene - 7€

Kinder - 4€ Foto: Katharina Heflik

Scheibenschießen 3 Schuss - 1€ Foto: Katharina Heflik

Kettenkarussell Wellenflug 3,50€ Foto: Katharina Heflik

Geisterstadt Regulär - 4€

Kinder unter 1,40m - 3€ Foto: Katharina Heflik

Schoko-Obstspieße Schokoapfel - 2,50€

Schokobanane und Schokoweintrauben - 3€

Schokoerdbeeren - 4€ Foto: Katharina Heflik

Crêpes 2,50 bis 5€ Foto: Katharina Heflik

Churros 4 bis 5€ Foto: Katharina Heflik

SHAKE is great 1 Chip - 3,50€

4 Chips - 12€ Foto: Katharina Heflik

Kein Gedrängel und kein Warten

Die wenigen Besucher am Nachmittag sind Jugendliche, die nach Schulschluss für eine Achterbahnfahrt zum Send kommen, und junge Paare, die sich als spätes Mittagessen Champignons oder einen Maiskolben gönnen. Ein paar junge Familien schieben ihre Kinderwagen durch die Pfützen und freuen sich vermutlich darüber, dass dies heute mal ohne Gedrängel möglich ist.

Der Vorteil eines Send-Besuchs am frühen Nachmittag unter der Woche und bei instabilem Wetter: Lange anstehen muss man nirgendwo. Weder auf seine Pommes noch auf die Fahrt in der Achterbahn muss man mehr als ein paar Minuten warten. Und freie Platzwahl hat man meistens auch.

In Ruhe Schlemmen und Karussell fahren

Die Budenbesitzer freuen sich an so einem ruhigen Tag über jeden Kunden - nicht nur zum Verkaufen, sondern auch für einen kleinen Plausch. So ein Tag hinter der Bratwurst-Theke kann sonst ziemlich lang werden.

So richtig ausgelassene Kirmes-Stimmung will bei den vielen leeren Fahrgeschäften zwar nicht aufkommen. Aber wer ohne Gewusel, Gewühl und langes Anstehen in Ruhe schlemmen oder Karussell fahren will - und einen Regenschirm dabei hat - ist an einem regnerischen Nachmittag genau richtig auf dem Send.