Bei der eingleisigen Fernverkehrsstrecke Münster - Lünen handele es sich mit ihren 42 Kilometern Länge um einen der größten Engpässe im deutschen Fernverkehrsnetz, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Dortmund.

Die Region entlang der eingleisigen Fernverkehrsstrecke zwischen Münster und Lünen und an der Fernverkehrsachse Hamburg – Bremen – Münster – Dortmund – Köln – Süddeutschland habe seit Jahrzehnten unisono den zweigleisigen Ausbau dieser Strecke im Rahmen der Aufstellung diverser Bundesverkehrswegepläne gefordert. „Umso misslicher ist die derzeitige Streckensperrung für den Fernverkehr“, heißt es in der Pressemitteilung. Das habe zu einer Angebotsreduzierung um 50 Prozent im Fernverkehr auf der direkten Route zwischen Dortmund und Münster, Osnabrück, Bremen sowie Hamburg geführt.

Städte und Kreise planen Resolution

Auf Initiative von Oberbürgermeister Ullrich Sierau (Dortmund) und Oberbürgermeister Markus Lewe (Münster) wollen die Spitzen der Städte und Gemeinden Dortmund, Münster, Ascheberg, Nordkirchen, Werne, Lünen sowie der Kreise Coesfeld und Unna die Deutsche Bahn auffordern, die vorhandenen Schäden „nachhaltig und in kürzester Zeit“ so zu beseitigen, dass die Strecke Münster - Lünen - Dortmund für die Fernverkehrskunden wieder nutzbar ist, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Des Weiteren fordert die gemeinsame Initiative von der Deutschen Bahn, dass das Fernverkehrsangebot trotz der Streckensperrung umgehend von 50 auf 100 Prozent (über die Ausweichstrecke Hamm im Stundentakt) angehoben wird.

Eine entsprechende Resolution soll am Freitag (29. März) in Werne unterzeichnet und an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG auf den Weg gebracht werden.