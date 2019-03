Die Visitenkarten, die Lisa Rotert Besuchern überreicht, sind erst vor einigen Tagen gedruckt worden. Und erst seit ein paar Tagen ist sie auch unter ihrer neuen Mobiltelefonnummer zu erreichen – als Geschäftsführerin des Diözesanrates und des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster. Die ersten 100 Tage in diesem Amt hat sie beinahe hinter sich gebracht: „Meine bisherigen beruflichen Erfahrungen und die freundliche Aufnahme hier haben mir den Einstieg erleichtert“, sagt die Nachfolgerin von Marie-Luise Kamp .

In den ersten Woche habe sie besonders die bisherige Sekretärin Heidemarie Kröger unterstützt, die mittlerweile in den Ruhestand gegangen ist. Auch Birgit Schleithoff, die seit acht Jahren in der Geschäftsstelle an der Rosenstraße tätig ist, sei eine „wertvolle Konstante“, erklärt Rotert.

Als Leiterin der Geschäftsstelle des Diözesankomitees der Katholiken – der obersten Laienvertretung im Bistum – und des Diözesanrates ist Rotert für die Sitzungsvorbereitung sowie die Umsetzung der Beschlüsse der Gremien zuständig. Sie zeigt auf ihren Schreibtisch: „Das Protokoll der ersten Sitzung des Diözesanrates vom 15. Februar liegt noch hier bei mir.“ Zum ersten Mal hat sie damit eine Sitzung des höchsten Beratungsgremiums des Bischofs, in dem Menschen aus allen Bereichen des kirchlichen Lebens vertreten sind, vorbereitet und durchgeführt. „Die Arbeit nimmt nun deutlich an Fahrt auf“, betont sie. Auch die künftigen Pfarreiratswahlen organisiert die Geschäftsführerin.

Erfahrung in der Jugend- und Verbandsarbeit

Als Diplom-Sozialpädagogin bringt sie Erfahrung in der katholischen Kinder- und Jugend- sowie Verbandsarbeit mit. „Als Diözesanvorsitzende des BDKJ habe ich genau im selben Gebäude nur eine Etage tiefer gesessen“, verweist sie auf ihre Zeit beim „Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ)“ von 2002 bis 2007. Zuvor war sie acht Jahre lang als Jugendpflegerin im Katholischen Jugendamt im Bistum Essen tätig. Durch ihre langjährigen Leitungserfahrungen als pädagogische Leitung der Bildungsstätte Haus Mariengrund in Münster von 2008 bis 2010 und durch die anschließende Leitung der Familienbildungsstätte in Gronau (Kreis Borken) ist sie auf ihrer neue Position gut aufgestellt.

Nach knapp acht Jahren in der Familienbildungsstätte habe sie sich im Herbst 2017 neu orientieren wollen. Und sich die Frage gestellt „Wo soll es für mich hingehen?“ Die Münsteranerin betont: „Ich habe Spaß daran, in Strukturen zu denken, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, und ich mag es, im ‚Namen des Herrn‘ unterwegs zu sein.“