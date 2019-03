Konzert zwischen Euphorie und Melancholie

Es war ein Konzert, wie man es selbst in der vielseitigen Kulturlandschaft Münsters nur selten hört. Französische Chansons – mit all der schwärmerischen Emphase, die ihnen eigen ist; jener Balance zwischen Euphorie und Melancholie, die das Genre auszeichnet. Doch der schmerzliche Grundton dieser Lieder war die Erinnerung an die Schoah. Eine Erinnerung übrigens, wie sie im Frankreich der Nachkriegsjahre keineswegs selbstverständlich war. Auch dies nahm ein begeistertes Publikum als Erkenntnis mit nach Hause.

Der Abend im Rathaussaal war die Eröffnung der zwölften Jüdischen Kulturtage in Münster, die alle zwei Jahre stattfinden. Dieses Mal ging der Blick nach Frankreich: Wie gestaltet sich jüdisches Leben beim linksrheinischen Nachbarn? Da ziehen düstere Wolken auf. Ruth Frankenthal, Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster, wies in einem Grußwort darauf hin. Zigtausende jüdische Franzosen seien gewillt, ihr Land zu verlassen, denn die antisemitischen Übergriffe seien in den letzten Jahren um 70 Prozent gestiegen. Von wem genau die Übergriffe ausgehen, sagte sie nicht.

Ohnehin stand der Abend im Zeichen der Erinnerung, nicht der Gegenwart. Was die Erinnerungsarbeit angeht, stand mit Hélène Mauchard-Zay eine beeindruckende Zeugin auf dem Podium. Sie ist Präsidentin der Gedenkstätte „Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d‘Hiv“ in Münsters Partnerstadt Orléans. Madame Mauchard-Zay erinnerte an die größte Judenrazzia während der deutschen Besatzung, die im „Wintervelodrom“ stattfand, einer alten Radrennbahn. Dort wurden 1942 über 8000 Erwachsene und über 4000 Kinder zusammengetrieben und anschließend ins KZ Auschwitz deportiert.

Und um Kinder kreisten auch viele der Chansons des Abends, waren doch die Interpreten oft selber jüdische Überlebende oder deren Kinder. Wie Jean Ferrat, dessen Vater in Auschwitz ermordet wurde, und dem er seinen Chanson „Nuit et Brouillard“ 1963 gewidmet hat. Kinder mit zerrissener Kindheit, beinahe in jedem Lied, so auch ganz wehmütig bei „Mon Enfance“ von Barbara (1968). Oder aber mit sarkastischem Humor bei Serge Gainsbourg, der sich den Judenstern einfach zum „gelben Sheriffstern auf dem Herzen“ umdichtete. Zu all den Chansons erfuhr man Persönliches durch Hélène Mauchard-Zay, wunderbar auf Deutsch vorgestellt von Catherine Baron.

Aber man muss es dann auch so innig singen können wie Aimée Leballeur, Lila Tamazit und Valérian Renault, die mal gemeinsam, mal solistisch den Ton jedes Chansons haargenau trafen. Wobei das Akkordeon von Fred Ferrand ein Passepartout der Melancholie drum herum zauberte. Traurig und schön.