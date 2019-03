Ein „Thermoflieger“ soll aus der Luft stadtweit Mängel bei der Gebäudedämmung aufspüren. Das sieht ein Antrag der CDU-Ratsfraktion für die Ratssitzung in der kommenden Woche vor. Danach soll die Stadtverwaltung den Einsatz eines Spezialfluggeräts mit Wärmebildkamera prüfen. Wärmebrücken, feuchtigkeitsanfällige Stellen oder undichte Dächer an Gebäuden könnten mithilfe der Thermografie entdeckt werden, stellt der CDU-Antrag heraus, der mit dem grünen Bündnispartner abgestimmt ist. Hauseigentümer bekämen auf diesem Weg Informationen über bislang unentdeckte Wärmeverluste an ihren Gebäuden. „Wenn man das vorliegen hat, kommt man zum Nachdenken“, sagt CDU-Fraktionschef Stefan Weber.

„Münster kann mit dem Einsatz von katasterbezogener Thermografie für eine messbare Steigerung der Energieeffizienz sorgen“, heißt es zur Begründung des Antrags. Eine unabhängige Energie- und Investitionsberatung für Hauseigentümer auf freiwilliger Basis wird nach der Thermografie-Befliegung angeboten.

In der Vergangenheit haben bereits einige Kommunen gute Erfahrungen mit dieser Maßnahme gemacht. Unter anderem habe die Stadt Osnabrück eine katasterbezogene Befliegung im Rahmen ihres Masterplans zum Klimaschutz eingesetzt.