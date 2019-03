Eine Heizungsmöglichkeit für kühle Sommertage – das sollte es auch im Freibad Stapelskotten geben – eigentlich schon im vergangenen Jahr. Jetzt ist klar: Bis auf Weiteres gibt es keine Realisierungschance für die Wasserheizung des Freibades in Münsters Osten, bestätigt Winfried Reher , Leiter der Bäderabteilung im Sportamt.

Eigentlich sollte dort mit Biogas geheizt werden, das ein Landwirt aus der Umgebung hätte anliefern können. Die Entfernung des Hofes zum Schwimmbad erwies sich bei näherer Betrachtung aber als zu weit – nämlich ein kompletter Kilometer. „Zum einen hätte der Bau der dafür notwendigen Leitung erhebliche Kosten verursacht, zum anderen entstünden bei einer solchen Entfernung zu große Wärmeverluste“, erläutert Reher.

Projekt Heizung wird vorerst nicht weiter verfolgt

Als Alternative wurde eine Heizung mit einer mobilen Anlage geprüft, die ein privater Unternehmer mit Biomasse als Gehölzschnitt betreiben wollte. Technisch wäre dies möglich gewesen, aber die Analyse der – ohne Heizung – erreichten Wassertemperatur in den vergangenen Jahren ergab für den Anbieter keine ausreichende Rentabilität. Ohnehin nicht im Super-Sommer 2018, aber auch nicht in den Jahren zuvor, in denen nur sehr selten 20 Grad nicht erreicht worden seien, wie Reher betont. In Anbetracht dieser Ergebnisse werde das Projekt Heizung in Stapels­kotten vorerst nicht weiter verfolgt.

Arbeiten zur Vorbereitung der Saison angelaufen

Unterdessen haben die Arbeiten zur Vorbereitung der Saison in den drei städtischen Freibädern begonnen. Am 1. Mai wird die Coburg, unabhängig vom Wetter, öffnen. Das Wasser werde mindestens 23 Grad warm sein, verspricht Reher. Die Heizung der Coburg mit Fernwärme ist die Stadt in der vergangenen Saison angesichts der Dauerhitze nicht sehr teuer zu stehen gekommen. Am 1. Mai allerdings regnete es bei sechs Grad, wie sich Reher erinnert, und im September sackten die Temperaturen, während die Besucher weiterhin bei annähernd 25 Grad schwimmen gingen.

Auch in diesem Jahr werden die beiden Freibäder in Stapelskotten und Hiltrup erst im Laufe des Mai öffnen, wenn sich die Lufttemperatur erwärmt hat.