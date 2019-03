Kreyenborg zieht vorübergehend zurück

as Geheimnis um einen neuen Rückspülsiebwechsler ist gelüftet. Wochenlang zeigte die münsterische Unternehmensgruppe Kreyenborg ihre neue Technik nur auf der Internetseite. Der verhüllte Filter machte neugierig. Premiere feierte der Rückspülwasserfilter dann bei der größten Kunststoffmesse in Orlando in Amerika. Geschäftsführer Jan-Udo Kreyenborg präsentierte das Produkt. Dass Designer von Oco in Münster mitgewirkt haben, „schadet nicht“, sagt Kreyenborg. Die Industriedesigner verpassten dem Rückspülsiebwechsler optisch einen sauberen Schliff.

„Fünf Sechstel aller Kunden fällen heutzutage ihre Entscheidung emotional“, erklärt der 52-jährige Geschäftsführer der Kreyenborg-Gruppe. Und dazu gehöre nun mal ein gutes Design. Rainer Schmitz und Jonas Claudy von Oco waren konzeptionell und gestalterisch am Werk.

Die Filtertechnik aus dem Haus Kreyenborg hat sich bewährt. Die Unternehmensgruppe Kreyenborg bezeichnet sich im Filterbau als Weltmarktführer. 1967 wurde der erste im Werk an der Coermühle gebaut, der lange in Hamburg im Einsatz war und jetzt nach Ägypten verkauft wurde.

Der neue Filter, sagen die beiden Industriedesigner von Oco, ist eine Ansammlung von Erfahrungen. Rainer Schmitz und Jonas Claudy machten zunächst eine Bestandsaufnahme und stellten Funktionen infrage. Hand in Hand wurde entwickelt. Während das Ingenieurteam von Kreyenborg für die Technik und damit für das Innenleben verantwortlich war, zeichnete Oco eine klare Maschinenstruktur nach. Die Vorgehensweise, so Schmitz, war eine andere als beim Design von Kaffeemaschinen. „Da fangen wir bei Null an.“

Nicht so bei Kreyenborgs. Die Designer – Rainer Schmitz mit 35 und Jonas Claudy mit acht Jahren Berufserfahrung – bauten auf den Erfahrungsschatz auf.

Das Oco-Team ist mit dem Ergebnis zufrieden. Jan-Udo Kreyenborg und Jan Hendrik Ostgathe sind es auch. Jetzt wird sich zeigen, wie die Vermarktung läuft.

Vor der Präsentation in Amerika lagen gut zwei Entwicklungsjahre. Die Lieferzeit solcher Filter liegt bei vier bis zwölf Monate, so Kreyenborg. Das Unternehmen von der Coermühle beliefert in erster Linie die Kunststoffindustrie. „Gefiltert werden können alle Kunststoffe bis auf PVC“, erklärt Jan-Udo Kreyenborg, der das Unternehmen in dritter Generation leitet. Mit Jan Hendrik Ostgathe (36) ist bereits die nächste Generation der Familie in der Unternehmensgruppe mit ihren vier Einzelunternehmen tätig, die 350 Mitarbeiter beschäftiget. Wie viele andere Unternehmen durchlebte Kreyenborg aber auch im Jahr 2008 schwere Zeiten. Kurzarbeit war angesagt, das Unternehmen musste sich von Mitarbeitern trennen. Kreyenborg lobt die Bundesregierung für ihr Kurzarbeit-Engagement. Darum konnten Fachkräfte gehalten werden. Denn ohne gute Mitarbeiter, so der Chef, seien keine Erfolge zu erzielen. Inzwischen stehen bei Kreyenborgs die Zeichen wieder auf Wachstum.

Nach Orlando hat Kreyenborg die neue Entwicklung bereits bei der Chinaplast in Shanghai vorgestellt. Die „K“ in Düsseldorf findet im Oktober 2013 statt und gilt in Europa als wichtigste Kunststoff-Messe.

Aktuell begrüßt die Kreyenborg-Gruppe am 9. und 10. Mai auf Gut Havichhorst rund 200 Gäste zu einer Fachtagung „Kunststoffverarbeitung“. Das Thema lautet: „Neue Trends in der Kunststoffindustrie.“ Neben Vorträgen erwarten die Teilnehmer Vorführungen im hauseigenen Technikum sowie Diskussionsrunden.

Das Maschinenbau-Unternehmen Nordson Corporation hat seinen Hauptsitz an der Coermühle in Kinderhaus verlassen und konzentriert sich jetzt auf seinen Standort im Industriegebiet „Hessenweg“ (wir berichteten). Dieser Umzug kommt Unternehmer Jan-Udo Kreyenborg, Eigentümer der Immobilien am Hessenweg und an der Coermühle in Münster, sehr gelegen. Der Wegzug des Maschinenbau-Unternehmens Nordson von Kinderhaus nach Coerde ermöglicht wiederum dem 59-jährigen Kreyenborg, dass er seinen Betrieb in Senden teilweise nach Münster verlegen kann. Immerhin stehen hier fünf Hallen und diverse Büroräume zur Verfügung. Die Verlagerung soll aber nur vorrübergehend sein, betont der Unternehmer, der den Ausbau des Standortes im Sendener Gewerbegebiet „Messingweg“ plant.

Rund 65 Mitarbeiter beschäftigt Kreyenborg in dem Sendener Betrieb, der sich nach eigenen Angaben auf den Apparate- und Behälterbau konzentriert. Auftraggeber sind unter anderem Firmen aus der Kunststoffindustrie, der Nahrungsmittelindustrie und der Chemieindustrie.

Während sich Kreyenborg um die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Senden kümmert, ist Jan-Hendrik Ostgate für das operative Geschäft verantwortlich. Mit ihm ist bereits die nächste Generation der Familie im Unternehmen tätig.