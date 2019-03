Noch bis einschließlich Sonntag (31. März) haben Interessierte Gelegenheit, die Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“ im Westfälischen Pferdemuseum im Allwetterzoo Münster, Sentruper Straße 311, zu besuchen. Die Ausstellung zeigt die aktuellen Gewinner des renommierten Fotowettbewerbs „Wildlife Photographer of the Year“. Er wird seit 1964 jedes Jahr vom Natural History Museum in London ausgetragen und ist so etwas wie der „Oscar“ der Naturfotoszene.

Für den aktuellen Titel sichtete die Jury über 45 000 Einsendungen, eingereicht von Profi- und Amateurfotografen aus 95 Ländern. Bewertet wurden Originalität, Kreativität und technische Brillanz, aber auch Relevanz für den Artenschutz. Gesamtsieger und damit „Wildlife Photographer of the Year“ wurde 2018 der niederländische Fotograf Marsel van Oosten mit einem Porträt zweier Goldstumpfnasenaffen. Seine Aufnahme „Das goldene Paar“ entstand in den Wäldern der chinesischen Qin-Ling-Berge, dem weltweit einzig verbliebenden Lebensraum für diese vom Aussterben bedrohte Affenart.

Marsel van Oosten fotografierte die Tiere – ein Männchen und ein Weibchen – bewusst von hinten, um sowohl ihr prächtiges Fell als auch die auffällige blaue Gesichtsfärbung festhalten zu können. Das Bild „steht symbolisch für die Schönheit der Natur und dafür, wie viel ärmer unsere Welt wird, je mehr Natur uns verloren geht. Es ist ein Bild, das seinen Betrachter geradezu magisch in seinen Bann zieht“, so die Jury.

Das Westfälische Pferdemuseum zeigt die Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“ exklusiv in Nordrhein-Westfalen. Sie ist noch bis Sonntag täglich geöffnet von 9 bis 17.30 Uhr.