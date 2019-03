Kleine Bühne – Eintritt frei

Die Aufgabe, die Ann-Kathrin Mutz zusammen mit zwei Studienkollegen aus der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in diesem Jahr neben dem Studium zu bewältigen hatte, bescherte ihr nicht nur erfreuliche Stunden. Nach vielen mühsamen Verhandlungen mit Universität und Behörden gibt es jetzt aber immerhin eine Lösung: Es wird auch in diesem Jahr ein Juwi-Fest geben – allerdings ganz anders als es die Tausenden von Besuchern aus den Vorjahren kennen.

Neuer Standort

Es ist Ann-Kathrin Mutz sehr wichtig, das zu unterstreichen. Beim 45. Juwi-Fest wird es wenig bis keine Band-Prominenz geben, dafür muss sich auch niemand für die sonst ruck-zuck vergriffenen Tickets anstellen. Das Juwi-Fest 2019 findet am 25. Mai (Samstag) von 13 bis 22 Uhr statt – und zwar exakt an der Stelle nahe des Schlosses, wo vormals schon der Vorverkauf zum Event wurde. „Wir werden eine kleine Bühne haben und den Platz, den uns die Universität überlässt, mit Ess- und Getränkeständen begrenzen“, erläutert Ann-Kathrin Mutz. Der Eintritt ist frei – Bands aus den aktuellen Top-Charts sind aller Voraussicht nicht zu erwarten.

Noch ist gar nicht klar, wer beim etwas anderen Juwi-Fest auf die Bühne steigen wird. „Es werden wahrscheinlich eher Nachwuchs-Bands sein, Musiker aus der Uni“, sagt Mutz, die Klangfarbe der bewährte Mix: „Ein bisschen Elektro, ein bisschen Rock, wir sind ganz offen.“ Aber womöglich ergebe sich immerhin ein prominenter Top-Act.

Zahlreiche Lärm-Beschwerden

Mit dem stark verkleinerten Notfestival reagieren die Organisatoren letztlich auf die Probleme mit der Universität und den Behörden, die sich nach dem Fest des vergangenen Jahres noch einmal zugespitzt hatten. Ein Übermaß an Beschwerden wegen des Lärms in der Nacht mitten in der Woche brachte das Fass endgültig zum Überlaufen.

„Wir haben es nicht geschafft, in der Zeit seitdem ein völlig neues Konzept zu entwickeln“, sagt Ann-Kathrin Mutz. Aber ganz wollten die Organisatoren auch nicht auf eine Veranstaltung verzichten. Die Tradition sollte nicht unterbrochen werden – „ein solches Festival ist schnell tot“, fürchtet Mutz, und ergänzt: „Eine optimale Lösung ist das nicht – aber vielleicht besser als gar kein Juwi-Fest.“

Rückkehr zum Juridicum?

Für das kommende Jahr will die Gruppe, dann erweitert um neue Organisatoren, wieder eine Planung für ein großes Festival vorlegen – eventuell sogar am alten Platz auf den Aawiesen am Juridicum.