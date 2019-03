Skalpell bitte! Die Operation kann beginnen. Dann noch schnell zugenäht – und der Eingriff ist gelaufen. Wer sich so die Arbeit des Chirurgen vorstellt, der sollte diese Bilder schnell über Bord werfen. Wie es tatsächlich im OP zugeht, welche Möglichkeiten und vielleicht auch Grenzen die moderne Chirurgie heute hat, das erfahren Interessierte während der nächsten „Abendvisite“.

Prof. Dr. Andreas Pascher , seit einem Jahr Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Münster , ermöglicht den Besuchern Einblicke in einen Bereich, der sich im Verlauf der vergangenen Jahre stetig gewandelt und verändert hat. „Chirurgie 4.0 – neues Denken und neue Konzepte in der Chirurgie“ lautet das Thema des Abends am Dienstag (2. April).

Minimal-invasiv, organschonend, Verkürzung von Liegezeiten, Einsatz von Robotern, die den Operateur nicht ersetzen, sondern in der Feinarbeit unterstützen – all dies sind Schlagworte, die der Experte, der von der Berliner Charité nach Münster gewechselt ist, mit Leben füllen möchte.

Roboter helfen – sie ersetzen nicht den Arzt

Gerade auch beim Stichwort „Roboter“, so unterstreicht Prof. Pascher, kennt er die Vorbehalte, die Patienten beschleichen. Die ausgefeilte Technik ist aus seiner Sicht der verlängerte Arm des Arztes, sie könne und solle ihn niemals ersetzen. Stattdessen stehen diese Hilfssysteme für den Anspruch, eine Operation noch präziser zu machen.

Und vor allem bei großen, schweren und langwierigen Eingriffen sei diese Unterstützung auch mit Blick auf Folgekomplikationen und Liegezeiten wichtig, betont der Mediziner, zu dessen Schwerpunkten die onkologische und rekonstruktive Bauchchirurgie zählt.

Könne man zum Beispiel mit kleineren Schnitten oder punktuell mit minimal-invasiver Methode arbeiten, profitiere der Patient nachweislich. Der Klinikchef berichtet von Navigationshilfen und Assistenzsystemen, durch die während einer Operation zum Beispiel Bilder eines MRT auf das entsprechende Organ projiziert werden. „Die Schnitte zur Entfernung eines Tumors werden dadurch millimetergenau.“

Und doch dürfe der Chirurg sich natürlich nicht ausschließlich auf die technische Unterstützung verlassen: „Für einen Notfall, in dem Technik versagt, muss er es auch ohne schaffen“, macht Prof. Pascher deutlich, dass die Anforderungen an den Beruf heute einem enormen Wandel und weiter steigendem Anspruch unterworfen sind.

Dass Patienten vor einer Operation Ängste und Sorgen haben, sei absolut nachvollziehbar: „Das können wir ihnen auch nicht nehmen.“ Aber der Einblick in die Arbeit, in die Möglichkeiten der Palette neuer und schonender Verfahren, könne vielleicht Vorbehalte ausräumen und Ängste reduzieren.