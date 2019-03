Münster. Es ist Hüffers vierte Amtszeit.Hüffer ist der 27. Präsident der IHK Nord Westfalen. 2010 wählte ihn die Vollversammlung, in der sich 87 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Münsterland und aus der Emscher-Lippe-Region für die Durchsetzung der Interessen der regionalen Wirtschaft gegenüber Politik und Verwaltung engagieren, erstmals an die Spitze der IHK. 2013 und 2016 bestätigte das wichtigste IHK-Gremium ihn in diesem Amt. 2012 wurde Hüffer zudem in den Vorstand von IHK NRW gewählt, 2013 in den Vorstand beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin.