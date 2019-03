Pierre Rangosch sitzt im Rollstuhl. Mit etwas Unterstützung meistert der 33-Jährige den Alltag in seiner Wohnung selbst. Nachdem er bei seinen Großeltern, die zu alt geworden sind, um sich um ihn zu kümmern, nicht mehr leben konnte, sollte er in einem Wohnheim untergebracht werden. „Doch da bin ich direkt rückwärts wieder rausgefahren“, sagt Rangosch. Er stieß auf das Persönliche Budget. „Das hat ein selbstbestimmtes Leben möglich gemacht“, erzählt er am Dienstagnachmittag in der Stadtbücherei am Alten Steinweg.

Denn dort ist seine Geschichte Teil der Wanderausstellung „Persönliches Budget – Mehr als Geld“. Weil diese Form der Teilhabe für behinderte Menschen wenig bekannt ist, haben das Sozialamt der Stadt, das Kompetenzzentrum „Selbstbestimmt Leben“ und die Teilhabeberatung „Lebens(t)raum“ die Ausstellung nach Münster geholt.

Mehr Selbstbestimmung

Bei der Eröffnung begrüßt Doris Rüter , Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt, rund 50 Gäste. Darunter ist auch Marianne Koch , Ratsfrau und Vorsitzende der Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen der Stadt. „Ich hoffe, dass diese wichtige Ausstellung sowohl Menschen mit Behinderung als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsstellen und Leistungsträgern davon überzeugt, dass das Persönliche Budget zu mehr Selbstbestimmung führen kann“, sagt Koch in zwei Mikrofone – das eine für Schwerhörige, das andere für Hörende – während neben ihr eine Frau das Gesagte in Gebärdensprache übersetzt.

Plakatwand in der Ausstellung „Persönliches Budget – Mehr als Geld“ Foto: Pjer Biederstädt

Etwas Wasser in den Wein muss Pierre Rangosch allerdings doch gießen. Das Beantragen des Persönlichen Budgets verlaufe nicht so schnell und glatt, wie es oft dargestellt wird, sagt Rangosch. Gelohnt habe sich der Weg durch den Bürokratie-Dschungel aber allemal.

Zum Thema Die Ausstellung ist bis zum 30. März (Samstag) in der Stadtbücherei am Alten Steinweg zu sehen. ...