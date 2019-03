Zusammen mit ihrem treuen Sidekick an den Tasten, Herrn Cosler, nimmt die 2,10-Meter-Lady (mit Highheels) ihr Publikum am Freitag (29. März) in der Alexianer Waschküche mit auf diese melancholische wie lustige Reise, heißt es in einer Ankündigung.

Im Gepäck sind demnach neue Songs und Chansons des Duos der Gegensätze, erschienen auf ihrem neuen Album „Liebesfinder“. Natürlich fehlen auch Cassys spontane Publikumsinteraktionen nicht, bei denen es oft persönlich, manchmal erotisch und natürlich immer humorvoll zugeht.

Cassy Carrington und Herr Cosler sind seit Jahren eine Institution in der Kleinkunstszene, die weit über jedes Travestie- und Chanson-Klischee hinausgeht.

Cassy Carrington ist Sängerin, Schauspielerin, Songwriter, Moderatorin, Model, Showgirl und stand sogar schon für den Dortmunder „Tatort“ vor der Kamera. Herr Cosler ist studierter Musiker und freischaffender Komponist.