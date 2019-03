Die literarische Kunst diente dabei als Medium zur Überwindung der Grenzen im Kopf, schuf Anknüpfungspunkte für die Überprüfung der eigenen Haltung.

Gerade in einem Alter, in dem Menschen sich der Herausforderung der Identitätssuche gegenüber sehen, sei es wichtig, einen sicheren Raum zu schaffen. Die schönsten Momente der Projektarbeit wurden in einer Broschüre zusammengefasst. Kaktus bedankt sich bei allen Mitarbeitern, Teilnehmern, Netzwerkpartern und Förderern.