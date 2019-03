„Es geht darum, was man im Alltag mit den Kindern machen kann, denn die Kinder haben Bock auf Kochen“, sagt „Ich kann kochen“-Trainerin Franziska Bettin . Am Mittwoch gab sie münsterischen Pädagogen im Haus der Familie viele wichtige Tipps. Tenor dabei: „Für die Kinder ist es cool mitzuhelfen. Und wenn die Kinder die Möhre selber geschnitten haben, dann essen sie diese dreimal so gerne“, so Bettin.

Matthias Strotmann, Regionalgeschäftsführer der Barmer , betont die Bedeutung des Projekts: „Kinder kennen sich heutzutage immer weniger aus mit Lebensmitteln. Daher spielt es eine große Rolle, Kinder zu einem ausgewogenen Essverhalten zu befähigen.“