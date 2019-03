Nach der jetzt veröffentlichten Elektronischen Media Analyse (E.M.A. 2019-I) schalten 32 Prozent der Radiohörer täglich Antenne Münster ein. Das sind vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. WDR 2 kommt demnach auf 23 Prozent (plus eins), 1Live erreicht 21 Prozent (minus sieben) der Radiohörer.

Insgesamt kommt Antenne Münster auf 124 000 Hörer pro Tag, wie der Sender in einer Pressemitteilung schreibt. Weit vorn liegt er auch in der täglichen Hördauer. Die Antenne-Hörer verfolgen das Programm täglich rund dreieinhalb Stunden (207 Minuten). Zum Vergleich: 1Live-Hörer haben ihren Sender nur 111 Minuten eingeschaltet.

Eine Änderung gibt es seit Kurzem in der Morning­show. Neben Anja Brukner und Christoph Hausdorf sendet im Wechsel ein zweites Morgenteam aus den Studios am Nevinghoff: „Mit Gerrit Nissen und Miriam Gerding haben wir zwei gut gelaunte Frühaufsteher gefunden, die sich freuen, Münster am frühen Morgen sanft zu wecken“, so Chefredakteur Stefan Nottmeier.