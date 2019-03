Dass sie diesen Mann einmal heiraten würde, das wusste Ursula Wegener schon, als sie Walter Wegener das erste Mal in dem Fotoladen sah, in dem sie arbeitete. Sie habe das am Abend zu Hause auch sogleich ihrer Mutter mitgeteilt. Die habe gefragt, ob der Mann denn schon von seinem Glück wisse. Wusste er nicht, doch lange brauchte es nicht.