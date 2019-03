Sollen Eltern für die Kosten der Kita-Betreuung herangezogen werden und sogar mehr dafür zahlen? In dieser Frage hat sich der politische Wind gedreht. Im vergangenen Jahr stimmte der Rat der jetzt anstehenden Erhöhung von zwei Prozent zu. Bei der Umsetzung werden nun fundamentale Bedenken laut – wie am Mittwochabend im Jugendausschuss. Neben Johannes Schmanck von den Piraten, der die Gebühren für Eltern „nicht Beitrag sondern Bußgeld“ nennt, wendet sich nun auch die SPD gegen die Erhöhung. Und auch Jens Heinemann von der CDU findet Beitragsfreiheit „löblich“ und versucht sich und den Ausschuss damit zu trösten, dass die aktuelle, die letzte Erhöhung sei, die man beschließen werde. Ein neues Kinderbildungsgesetz des Landes werde neue Regeln schaffen.

Am Ende gab es mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP eine Mehrheit für die Beitragserhöhung, nach der dynamisch ab dem 1. August zwei Prozent mehr an Gebühren fällig werden (wir berichteten).

Ähnlich verlief die Diskussion in der Debatte um die Trägeranteile der Elterninitiativen. Hier hatte die Fraktion der Piraten/ÖDP beantragt, dass die Stadt diesen Anteil übernehmen solle, den de facto die Eltern zusätzlich zur Betreuung zahlen. Dabei gehe es je nach Betriebskosten für die Miete um einen Betrag von 30 bis zu 70 Euro pro Kind und Monat, erläuterte Beate Heeg von der Dachorganisation „Eltern helfen Eltern“, der die Initiativen berät. Sie stellte aber auch klar, dass sie für die Kostenbefreiung der Eltern an diesem Punkt das Land in der Verantwortung sieht – weshalb auch die Elterninitiativen selbst explizit nicht den Antrag auf Übernahme des Trägeranteils durch die Stadt gestellt habe. Jugenddezernent Thomas Paal erklärte, dass die Kostenübernahme nur im Zuge des Haushaltsplans beschlossen werden könnte. Mit Ausnahme von Schmanck stimmte der Ausschuss zu.