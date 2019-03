Die zwölf und 13 Jahre alten Schüler radelten am Montag zwischen 15.05 und 15.15 Uhr an der Bergiusstraße in Richtung Unterführung am Bahnhof Hiltrup, als einer der Täter sich ihnen plötzlich auf dem Radweg in den Weg stellte. Er hielt den Fahrradlenker des 13-Jährigen fest, durchsuchte dessen Jacke und forderte Geld, berichtet die Polizei.

Dem Zwölfjährigen gelang es weiterzufahren. Ihm wurde dabei allerdings von einem Komplizen gegen den Nacken geschlagen. Auch der 13-Jährige konnte flüchten. Die Täter machten keine Beute.

Die Schüler erstatteten erst später Anzeige bei der Polizei. Die Unbekannten sind etwa zwischen 13 und 15 Jahre alt und circa 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß. Sie werden als südländisch mit dunklen Haaren beschrieben. Der Täter, der das Fahrrad stoppte, hat einen kleinen Schnauzbart, eine schlanke Statur, schmale Schultern und eine auffallend kleine, runde Kopfform. Er trug eine schwarze Jacke mit roten Streifen an den Schultern. Der Komplize war sehr dünn. Die beiden weiteren Begleiter sahen ähnlich aus, wobei einer auffallend dick war.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.