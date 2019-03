Hohe Preise – mehr Baugenehmigungen

Münster -

Die Grundstückspreise in Münster haben inzwischen ein Niveau erreicht, das sich deutlich vom Umland unterscheidet. Wie am Mittwochabend im Liegenschaftsausschuss bekannt wurde, lag 2018 in Münster der Grundstückspreis für Bauland „in mittleren Lagen“ bei durchschnittlich 480 Euro je Quadratmeter. In den Umlandgemeinden wurden Durchschnittspreise registriert, die je nach Kommune im Durchschnitt zwischen 130 und 192 Euro lagen. Der einzige „Ausreißer“ im Umland ist die Stadt Telgte mit Preisen jenseits von 200 Euro.