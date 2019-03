Von der Fassade des Hauses Prinzipalmarkt 30/31 ist ein etwa 35 mal 20 Zentimeter großes Steinstück zu Boden gestürzt. Dies bestätigte am Donnerstag die Polizei.

Bereits am Montagmorgen war der Brocken vor der Fassade entdeckt worden. Die Polizei riegelte daraufhin die Frontseite des Hauses umgehend mit Flatterband ab und stellte zudem ein Sperrgitter auf. Der Eigentümer sei inzwischen informiert worden, so Polizei-Sprecher Andreas Bode. Es sei nun an ihm, sich um die Behebung des Schadens zu kümmern. Wie lange der Bereich abgesperrt bleibt, ist aktuell noch unklar.