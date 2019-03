Die ersten jungen Zuschauer sind schon Sekunden, nachdem Björn Eickmeyer seinen Modellballon illuminiert hat, an Ort und Stelle. Dabei ist es nur ein Vorgeschmack auf das, was die Besucher des Schlossgartens vom 5. bis 7. April erwartet, wenn dort „Münster leuchtet“ stattfindet.

Für die Veranstalter geht damit ein Wunsch in Erfüllung: „Das ist eine wirklich tolle Location“, sagt Jens-Uwe Linke , einer der Organisatoren der dritten Auflage von „Münster leuchtet“. „Es gibt hier einfach viel zu erzählen, was längst noch nicht jeder weiß“, betont Linke und zeigt in Richtung des alten Konzertpavillons. Dieser sei rund 100 Jahre alt.

Abertausende Lichter für besondere Stimmung

Natürlich sollen aber nicht nur Fakten und Geschichten, sondern vor allem eine besondere Stimmung im Mittelpunkt der drei Abende sein, wenn jeweils ab 19 Uhr über dem Schlossgarten das Licht ausgeht, im Schlossgarten aber Abertausende Lichter angehen.

Wie viele es genau sind? Linke kann es nicht sagen, verspricht aber, dass der Ort zu einer Art mystischer Zauberwald werde, der neben einer Genussmeile auch kleine Verweilinseln an den Wegen biete.

Kerzen, Lampions – schon aus Sicherheitsgründen setze man vor allem aber auf elektrisches Licht, sagt Linke. Dennoch befeuern zudem – im wahrsten Sinne des Wortes – die Mitglieder von Modellballooning Münster die Veranstaltung. Anfang der kommenden Woche wird der Aufbau starten, denn: „Drei Tage werden wir dafür schon brauchen“, so Linke.

Ausstellung im Schlossgartencafé

Im Schlossgartencafé wird die Ausstellung „Garden of Illumination“ des Fotografen Markus Gebauer gezeigt. Gebauer hat vergessene Orte weltweit mit seiner Kamera eingefangen.