Im Möbelhaus Finke im Gewerbegebiet Haus Uhlenkotten werden demnächst Möbel gerückt. Das gesamte Haus soll von oben bis unten modernisiert werden, sagt Michael Cramer , Sprecher des Unternehmens Höffner, das zur Krieger-Gruppe gehört. Der Abverkauf des derzeitigen Sortiments werde bis etwa Ende Mai vollzogen, dann soll das münsterische Möbelhaus mit dem angeschlossenen Haus „Preisrebell“ rund zwei Monate geschlossen werden, kündigt Cramer an.

Optimierung geplant

Das Haus soll optimiert werden, erklärt der Sprecher. Während dieser Phase sollen die Beschäftigten auch für den Umgang mit der neuen Höffner-Software geschult werden. Zur Höhe der Investitionen und zur Beschäftigtenzahl möchte Cramer jedoch nicht konkret werden.

Fest steht demnach, dass eine Neueröffnung des Standortes für den Monat August geplant wird. Dann wird Finke der Vergangenheit angehören und offiziell unter Höffner firmieren. Höffner, so erklärt Cramer, sei eine Marke innerhalb des Krieger-Konzerns in Berlin.

Größeres Markensortiment

Im Unterschied zu Finke besitze Höffner ein größeres Markensortiment und punkte durch einen außergewöhnlichen Kundenservice, so der Sprecher. „Der Laden wird nicht schlechter“, sagt er. Das Haus in Münster werde sich demnächst insgesamt moderner und schicker darstellen. Rot bleibe zwar wie bei Finke die Farbe im Schriftzug, nur, dass das Höffner-Rot dunkler sei. Unverändert werde auch künftig die Gastronomie im Möbelhaus betrieben. Cramer bezeichnet den Umbau in Münster als „ein klares Bekenntnis zum Standort Münster auf lange Zeit“.

Zur Erinnerung: Die Krieger-Gruppe kündigte im August des vergangenen Jahres überraschend die Übernahme aller Finke-Häuser und der Verwaltung in Paderborn an.