Als die Meute, ein Mix aus Firmenangestellten, Vertretern der Tepper Aufzüge GmbH und der Presse, den Werkraum im Unternehmen im Hafengrenzweg betritt, schauen Sophie Noelle Klotz , Katinka Peter, Tara Wehland, Midia Mshko und Vivienne Labuvé kaum hoch. Zu vertieft sind die fünf Teenager in ihre Arbeit – die sie erst seit wenigen Stunden kennen. Die Mädchen sind fünf von insgesamt rund 1100 Schülerinnen, die am Donnerstag in Münster am „ Girls’ Day “ teilgenommen haben.

Anfangs belächelt ist die bundesweite Aktion längst zu einer wichtigen Plattform für Unternehmen geworden. Nicht nur, weil in Zeiten des Fachkräftemangels jede qualifizierte Arbeitskraft zählt, sondern auch weil durch Frauen in männerdominierten Betrieben ein anderes Betriebsklima entstehe.

Ausgeglichener und harmonischer

„Frauen bringen eine andere Färbung in Unternehmen. Ich beobachte immer, dass es ausgeglichener und harmonischer zugeht, wenn Frauen dabei sind“, sagt Katja Schrafft, Geschäftsführerin der Thyssenkrupp Aufzüge GmbH, seit 2003 das Mutterunternehmen der 1983 gegründeten Tepper Aufzüge GmbH.

Dass Frauen in männerdominierten Berufen durchaus ihr Glück finden können – Jasmin Heßler ist ein gutes Beispiel dafür. Die Auszubildende im dritten Lehrjahr beschrieb am Donnerstag ihren beruflichen Werdegang. Sie habe sich nach der Schule zunächst schwer getan, den richtigen Beruf zu finden. Familie und Bekannte hätten sie eher zum sozialen Bereich ermuntert.

„Doch das war nichts für mich“, berichtet Heßler in der Rückschau. Nach einem Praktikum als Mechatronikerin habe für sie indes festgestanden, dass sie genau das machen wolle. Bereut hat sie ihren Entschluss seitdem nicht. Sie fühle sich akzeptiert, gut aufgehoben und hoffe: „Dass ich ein paar Mädels davon begeistern kann.“

Weniger Boys´ Day Teilnehmer

Für die jungen Frauen wäre es mitunter ein Entschluss, der sich lohnen könnte. „Natürlich steht die Neigung bei der Berufswahl an erster Stelle, davon abgesehen gibt es in der Industrie häufig bessere Verdienstmöglichkeiten als in klassischen Frauenberufen“, so Dörte Kastens, Betriebsratsvorsitzende bei Tepper.

Neben dem Girls’ Day fand am Donnerstag auch der Boys’ Day statt – allerdings im Vergleich mit deutlich weniger Teilnehmern.