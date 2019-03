Münster -

Eigentlich kann man von einer Region, die so unwirtlich „Land’s End“ genannt wird, nicht allzu viel erwarten. Das ist in Englands Süden völlig anders: Dorset, Devon, Wiltshire, Somerset und Cornwall bieten nicht nur teils atemberaubende Naturlandschaften – sie sind auch Orte vieler Sagen. Wie Martin Engelmann am Mittwoch (3. April) in der Marienschule zeigt.