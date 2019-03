Der aktuelle Rückgang der Arbeitslosigkeit betraf vor allem die Frauen, berichtete die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. Im März waren 3.479 Frauen arbeitslos gemeldet, 64 weniger als im Februar. Zurückzuführen sei dies auf die Personalnachfrage der Unternehmen. Besonders in den münsterischen Verwaltungen wurden im März neue Mitarbeiter gesucht. Sie meldeten der Arbeitsagentur 96 neue offene Stellenangebote. Im Einzelhandel gab es im März 77 neue Jobangebote, 38 Stellen meldeten Arzt- und Zahnarztpraxen. „In einigen dieser Berufe arbeiten typischerweise vorrangig weibliche Kräfte“, erläutert Joachim Fahnemann , Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, den Grund für die rückläufige Arbeitslosigkeit bei den Frauen.

In typischen Männerberufen meldeten die Unternehmen nicht ganz so viele freie Stellen. Im verarbeitenden Gewerbe verzeichnete die Arbeitsagentur im März 26 neue offene Arbeitsstellen, im Februar waren es noch 37. In Bauberufen gab es im aktuellen Monat 19 neu gemeldete Stellenangebote, während es im Vormonat noch 39 waren. Unter anderem führte dies zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Männern gegenüber dem Vormonat leicht um 45 Personen auf 4.451. „Dies ist allerdings eine reine Momentaufnahme. Grundsätzlich ist der Personalbedarf in allen Branchen hoch, so dass auch in den kommenden Monaten mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen gerechnet werden kann“, so der Ausblick von Joachim Fahnemann.

Lage weiterhin positiv

Grundsätzlich sei die Lage am Arbeitsmarkt weiterhin positiv, der Großteil der Unternehmen sieht optimistisch in die Zukunft, sagt Joachim Fahnemann mit Blick auf den Vergleich mit dem Vorjahr. Im März waren in Münster 572 Arbeitslose weniger gemeldet als vor einem Jahr, das entspricht einem Rückgang um 6,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert von März 2018. Die Betriebe und Verwaltungen meldeten 667 neue offene Stellen bei den Experten im Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur, 28 mehr als im Vorjahresvergleich. Insgesamt standen Jobsuchenden in Münster 2.480 gemeldete Stellen zur Verfügung.