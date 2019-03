Donnerstagmittag kurz nach 14 Uhr am Rande des Sends. Georg Höing sitzt vor einem Wohnmobil und erwartet seine Schützlinge. Da kommen sie schon: Elaine (10) und Louise (7) stürmen mit ihren Tornistern den Wagen. „Du, Herr Höing, wir brauchen heute Hilfe“, ruft Louise und setzt sich an die Tischreihe in dem zum Miniklassenzimmer umgebauten Wagen.