Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD ) aus Münster begrüßt den Klimaprotest der Jugendbewegung „ Fridays for future “. „Ich finde das gut, dass so viele Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen“, sagte die Ministerin am Freitag bei einem Besuch in der Redaktion unserer Zeitung. Auch in Münster gab es an diesem Tag erneut eine Mahnwache, an der rund 100 Schüler und Studenten vor dem Rathaus teilnahmen.

Schulze selbst will sich an den Demonstrationen aber nicht beteiligen. „Ich bin nicht Jugendbewegung.“ Allerdings würde sie mit den jungen Menschen gerne über Klimaschutz diskutieren. Im Grundsatz bewertet die Ministerin das Engagement bei „Fridays for future“ positiv. „Für eine Demokratie finde ich das wichtig, dass sich junge Menschen einbringen.“