Die Dritte Große Strafkammer beim Landgericht verurteilte den Hauptangeklagten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Zwar wurde in seinem Fall noch das Jugendstrafrecht angewandt, eine Aussetzung zur Bewährung kam jedoch nach Auffassung des Gerichts nicht infrage. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte bei der Auseinandersetzung außergewöhnlich brutal vorgegangen war. Da von ihm auch die weiteren Straftaten, die in diesem Verfahren mitverhandelt wurden, unter erheblichem Alkohol- und Cannabiseinfluss begangen wurden, ordnete das Gericht außerdem eine stationäre Therapie an.

Ein weiterer Angeklagter wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Gericht bewertete seine Beteiligung an der Straftat lediglich als Beihilfe, was eine Bewährung noch rechtfertige. Allerdings hat er als Bewährungsauflage eine Geldauflage an eine Einrichtung für Gewalttherapie zu entrichten und selbst regelmäßig eine Gewaltberatungsstelle aufzusuchen.

Den dritten Angeklagten, der in der JVA Bielefeld bereits wegen anderer Straftaten eine Haftstraße verbüßt, verurteilte die Strafkammer unter Einbeziehung vorheriger Verurteilungen zu einer Gesamtstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.

Bei den Angeklagten berücksichtigte das Gericht die Kindheit und Jugend. In ihren Familien war häus­liche Gewalt an der Tagesordnung, so der Richter.