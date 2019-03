In Büren geboren, wuchs der Jubilar in Warendorf auf und machte dort auch sein Abitur. „Ich hatte das Glück, Abitur zu haben. Viele meiner Klassenkameraden wurden vor ihrem Schulende in den Wehrdienst berufen. Ich wollte jedoch unbedingt zur Marine und brauchte dafür das Abitur“, erzählt Wacker .

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog es den gebürtigen Westfalen des Studiums wegen nach Münster – er studierte Physik, Mathematik und katholische Religion auf Lehramt. „Bereits mein Vater war Lehrer, und meine Tochter arbeitet auch als Grundschullehrerin“, berichtet der Jubilar, der in diesem Jahr mit seiner Frau sein 65. Ehejubiläum feiert.

Nach dem Studium lehrte Wacker am Schlaun-Gymnasium, ehe er 1964 ans Overberg-Kolleg wechselte und dort den Posten als Oberstudiendirektor inne hatte.

Das Singen und Musizieren gehört zu seinen größten Leidenschaften. „Früher habe ich regelmäßig Klavier gespielt. Leider geht das heute nicht mehr“, sagt Wacker, der mehrere Singekreise leitete und einen Kirchenchor gründete.

Mit seiner Frau hat der Pensionär fünf Kinder und mittlerweile zwölf Enkelkinder. Mit ihren Kindern unternahm das Ehepaar viele Reisen. „Wir haben öfter Familienferien gemacht und sind nach Österreich und Südtirol gefahren“, berichtet der Jubilar, der seit fast 60 Jahren in St. Mauritz lebt. Dort gründete er an der nahe gelegenen Kirche St. Konrad in den 1950er-Jahren das Bildungsforum, das bis heute besteht und sich den Schwerpunkt „Glaubensbildung“ gesetzt hat.