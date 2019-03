„Müssen sensibel umdenken“

Migranten sind oft psychisch belastet, wenn sie etwa monatelang auf die Zusammenführung mit ihrer Familie warten oder aufgrund fehlender Arbeitserlaubnis ihrem geliebten Beruf nicht ausüben können. „Das lange Warten auf Angehörige oder das Leben mit Duldungsstatuts, aber ohne greifbare Perspektive, machen sie manchmal kränker als die traumatischen Erfahrungen in ihrem Heimatland oder während der Flucht“, betonte Ahmad Alhzzouri beim Alex-Talk.

Mit viel Verständnis für die Situation der jungen Migranten gab der deutsch-syrische Kinder- und Jugendpsychiater Einblicke in die tägliche Arbeit seiner Praxis in der Don-Bosco-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Alexianer, in der er seit gut zwei Jahren auch schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund behandelt.

Anhand einzelner Studien skizzierte der Jugendpsychiater dabei zunächst die rein körperlichen Auswirkungen, die bei Migranten gehäuft festgestellt wurden. So belege eine britische Studie die Störung in der Dopamin-Freisetzung, ein mitverantwortlicher Faktor für den Antrieb. Ebenso könne eine dauerhafte Stressbelastung zu einer vergrößerten Amygdala führen. Diese fungiere quasi als „Brandmelder“ des Körpers und spiele eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung möglicher Gefahren. „Bei Menschen, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden oder dauerhaft unter Stress geraten, ist die Aktivität der Amygdala sehr erhöht.“

Anhand einiger Praxisbeispiele aus der Behandlung gab der Facharzt Einblicke in das Erleben und Fühlen seiner jungen Patienten und deren Eltern. Er machte dabei deutlich, welche Schlüsselfunktion neben Arbeit und Bildung in der Behandlung auch dem richtigen Verstehen der anderen Kultur, Religion und Spiritualität zukomme.

Natürlich seien viele Hilfen gut gemeint, aber nicht immer hilfreich, um die Menschen tatsächlich gut zu integrieren: „Wie jeder deutsche Bürger, so hat auch jeder Migrant seine ganz eigene Geschichte und seinen eigenen Charakter, und manche Migranten passen einfach nicht in das hiesige Hilfesystem“, mahnte der Referent.

Einen künstlerischen Akzent setzte der arabische Germanist, Lektor und Künstler Iyad Shraim. In seinen Werken setzt er Verse und Texte bekannter deutscher Dichter in arabische Kalligraphie um.