Engagement belohnen

Ja, Regeln sind dazu da, dass sie eingehalten werden. Aber hätte das Sportamt der Stadt Münster in diesem Fall nicht ein Auge zudrücken können – allen Prinzipien der Gleichbehandlung zum Trotz? Schließlich geht es um aufopferndes Engagement für die Bürger. Vor allem wollen sich die Veranstalter an dem Event nicht bereichern, ganz im Gegenteil: Wahrscheinlich hätte die Werbegemeinschaft draufgezahlt. Es erscheint schon ein wenig paradox: An jeder Ecke wird bürgerschaftliches Engagement gefordert, doch dann scheitert es an Kleinigkeiten. Und wie sinnvoll erscheint die von der Stadt angesprochene Ausweichfläche „Festplatz Möllmannsweg“? Allein ein Blick auf die dortigen Rahmenbedingungen in puncto Erreichbarkeit inklusive notwendiger Parkmöglichkeiten – nämlich ausschließlich über den Möllmannsweg, ergo durch ein Wohngebiet – dürfte als Antwort reichen.

Von Kay Böckling