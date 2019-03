Mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Engagement für Umwelt, Frieden und Flüchtlinge – das sind einige der Hauptforderungen der Linken im Europa-Wahlkampf. Aktuell ist die Partei mit sieben Abgeordneten im EU-Parlament vertreten – nach dem 26. Mai werden es mehr sein, hofft Özlem Demirel . Sie ist die Spitzenkandidatin der Linken bei der Europawahl – ihr Einzug ins EU-Parlament ist damit so gut wie sicher. Am Freitag stattete sie dem Linken-Kreisverband in Münster einen Besuch ab.

Demirel ist 35 Jahre alt – und hat schon etliche Mandate innegehabt. Die Düsseldorferin stammt aus einer türkisch-kurdischen Familie, die in die Bundesrepublik flüchtete. Aktuell arbeitet sie als Gewerkschaftssekretärin bei Verdi, zuvor war sie unter anderem Mitglied des Rates der Stadt Köln und des NRW-Landtages.

„Wir wollen eine soziale und ökologische Wende“, stellt Demirel klar. Als „Skandal“ bezeichnet sie es, dass die EU zuschaue, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken. Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emanuel Macron wirft sie vor, zunehmend in Rüstung zu investieren statt in eine nachhaltige Friedenspolitik.

Hohe Priorität habe der Kampf gegen den Klimawandel, dieser müsse aber sozial abgefedert werden. Demirel spricht sich zudem für eine Mobilitätswende aus, darunter mehr Investitionen in die Schiene.

Die EU sieht sie am Scheideweg – zwischen einem autoritären Kurs, den rechte und rechtspopulistische Regierungen anstrebten, und einer neoliberalen Politik. Die Linke wolle beiden Richtungen die rote Karte zeigen.