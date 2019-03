Designer und Modisten aus der ganzen Welt haben sich mit ihren Hutmodellen für eine Ausstellung in London beworben. Annette Ehling darf mit zwei Hüten daran teilnehmen. „Beide wurden angenommen“, freut sich die Designerin aus Münster. Ihre Hüte hat sie schon nach London vorgeschickt, in den nächsten Tagen reist sie selbst in die Weltstadt.