Die beiden Giraffen im Allwetterzoo bleiben an diesem Wochenende ausnahmsweise im Haus – denn Wölflinge und ältere Pfadfinder haben es sich am Freitag in ihrer Außenanlage gemütlich gemacht. Rund 65 Pfadfinder vom Stamm David des VCP Münster-Hiltrup und aus Dortmund haben am Freitag ihre Zelte aufgeschlagen, um bis Sonntag Afrika auf geschütztem Terrain hautnah zu erleben, aber auch, um eine Nistwand für Eisvögel zu bauen.

Normalerweise ist Tierpfleger Arne Schiemann für Kapuziner und Krallenaffen zuständig. Da er privat aber auch als Pfadfinderleiter die sechs- bis 13-Jährigen Wölflinge betreut, hat er jetzt dieses besondere Zoo-Abenteuer ermöglicht. „Ich bin selbst gespannt. Übernachtet habe ich im Zoo nämlich noch nicht“, gesteht er ein.

Vorfreude macht sich am Freitagnachmittag unter den Kindern breit. „Wer kommt mit zum Wasserholen fürs Nudelkochen?“ Sofort flitzt eine Kinderschar mit Kanistern los.

Worauf sie sich am meisten freuen? „Auf die Nachtwanderung“, kommt es aus mehreren Mündern wie aus der Pistole geschossen. Und sie sind gespannt auf die nächtlichen Geräusche, wenn sie auf ihren Luftmatratzen auf der Grünanlage zwischen den Gehegen von Löwen, Geparden und Elefanten liegen. Am Samstag dürfen die Kleinen zur Zoo-Rallye, während die 14- bis 20-Jährigen die Eisvogel-Nistwand bauen. „Aus Holz, Steinen und Lehm“, erklärt Pfadfinderleiter Andreas Niemann. Am Aa-Seitenkanal halten sich nämlich mitunter Eisvögel auf. „Wir erhoffen uns, dass hier künftig Paare brüten und dass sich die Eisvogelpopulation erhöht“, sagt Zoosprecherin Stefanie Heeke. Von alledem bekommen die Giraffen nichts mit. Sonntagmittag ist der Zeltplatz wieder ihr Reich.