Am nächsten Sonntag (7. April) führt der münsterische Verein pro filia im Namen von 37 Künstlern die fünfte pro-filia-Kunstauktion in der Fachhochschule durch. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit Grußworten der FH-Präsidentin Professorin Dr. von Lojewski und Oberbürgermeister Lewe.

pro filia kämpft gegen Mädchenhandel in Nepal. Dort werden jährlich rund 12 000 Mädchen in indische Bordelle verkauft, wie der Veranstalter schreibt. Sie werden durch Drogen, Schläge oder Vergewaltigungen gebrochen. Ziel von pro filia ist es, möglichst viele Mädchen vor diesem Schicksal zu bewahren.

Insgesamt stellen die Künstler 79 Werke zur Verfügung und spenden freiwillig einen großen Teil des Erlöses für die Projekte in Nepal. Veranstaltungsort ist die Münster School of Design der Fachhochschule am Leonardo-Campus 6. Alle Kunstwerke können am Sonntagvormittag von 11 bis 14 Uhr bei Kaffee, Kuchen und Tartes besichtigt werden.

Außerdem findet sich auf der Website des Vereins ein Überblick aller Teilnehmer und ihrer Kunstwerke.