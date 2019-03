Planung für Hafen geht weiter

Seit klar ist, dass das Preußen-Stadion an der Hammer Straße ausgebaut wird, tun sich am Hafen ganz neue Perspektiven auf. So muss das Areal an der Nieberdingstraße nicht mehr als potenzielle Spielstätte vorgehalten werden. Auch die Brachfläche zwischen der Disco Jovel und dem Kanal eröffnet Spielräume. Um all das mit Leben zu füllen, schlägt Planungsdezernent Robin Denstorff der Politik vor, den Masterplan Stadthäfen Münster fortzuschreiben. Dabei denkt er in großen Zügen: Bis 2035 könnte ein Durchstich vom Albersloher Weg zur Hafenstraße möglich sein, um das jetzige Nadelöhr an den Bahnunterführungen zu beseitigen. „Es geht darum, Verkehrsraum zu gewinnen“, so Denstorff. Dagegen fällte ÖDP-Ratsherr Franz Pohlmann ein deutlich kritischeres Urteil: „Dann haben wir den Stress an Von-Steuben-Straße und Ludgerikreisel.“ Zugleich regte er an, über einen Wasserbus auf dem Kanal nachzudenken, wie es ihn andernorts gebe.

Zur Fortschreibung des Masterplans Stadthäfen gehört auch ein Verkehrsgutachten, das – wie berichtet – trotz eines Verzichts auf die Theodor-Scheiwe-Straße nicht mehr Autoverkehr im Hafenviertel feststellen konnte. An den Prognosen meldeten Rüdiger Sagel (Linke) und Ludger Steinmann (SPD) Zweifel an. Letzterer erklärte zum Ergebnis: „Das können wir nicht mehr nachvollziehen.“