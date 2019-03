Doch es ging nicht etwa mit dem Flugzeug auf Tour, sondern mit Messer und Gabel. Denn das Street Food Festival feierte seine Premiere in Münster. Auf der einen Seite boten Food Trucks ihre Waren an, zum anderen Stände in Zelten. Der Clou allerdings: Alles wurde frisch zubereitet und die zahlreichen Besucher konnten den Köchen auf die Finger und in die Pfannen schauen.

„Das ist das Besondere an unserem Konzept”, so die beiden Organisatoren Vincent Schmidt und Deniz Pulathaneli. Es gehe um frische Zutaten, das frische Zubereiten und natürlich das Zusehen. Die beiden Kölner sind schon länger mit dem Festival in Deutschland unterwegs, haben auch schon seit 2015 versucht, es in Münster zu etablieren. „Nun hat es endlich geklappt. 25 Stände aus ganz Deutschland sind mit dabei.” So war unter anderem Fräulein Kimschi mit den gleichnamigen Spezialitäten aus Korea, die eigentlich aus Berlin kommt, ebenso vertreten wie die Tigers Frygers aus Köln mit frittierten Burgern.

Das Konzept war bei strahlendem Sonnenschein ein voller Erfolg. Das bestätigte auch der dreijährige Alexander: Mit vollen Backen haute er rein, ein klares Statement. „Ihm schmeckt es”, freute sich Mama Jasmin – auch wenn der Nachwuchs bisher noch nie einen Churro gegessen hat. Das ist eigentlich ein iberisches Gebäck, dass das Duo aus Köln aber mit Fleisch füllt.