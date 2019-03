„Das Deutsche Rote Kreuz und das Jugendrotkreuz in Westfalen-Lippe leben von der kraftvollen Hilfsbereitschaft ihrer Ehrenamtlichen, mit der sie auch immer wieder andere für das Rote Kreuz begeistern: Für die Hilfe, die man ohne Hinterfragen leistet, einzig und allein, um anderen beizustehen“, sagte Dr. Fritz Baur , Präsident des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, zum Auftakt des 5. Freiwilligen- und Ehrenamtstages am Samstag im großen Saal von Westlotto in Münster. Über 200 Teilnehmer aus Gliederungen, Gemeinschaften und Einrichtungen des Roten Kreuzes in Westfalen-Lippe haben die Veranstaltung besucht.

„Ohne Ehrenamt würde in dieser Gesellschaft nur sehr wenig gehen“, sagte Christiane Jansen, Geschäftsführerin von Westlotto. „Wir sind der Überzeugung, dass das, was Sie machen, der Unterstützung bedarf.“

„Engagiert, kompetent und stark die Zukunft menschlich gestalten“ lautete das Motto. In 22 Infoshops ging es unter anderem um Möglichkeiten bei der Finanzierung von Projekten, um die Gewinnung von freiwilligen Helferinnen und Helfern über die Sozialen Medien, den Arbeitsschutz im Ehrenamt und datenschutzrechtliche Fragen.

Die seit 2015 jährlich stattfindende Veranstaltung soll dazu beitragen, Rotkreuzarbeit im DRK-Landesverband Westfalen-Lippe durch das Ehrenamt langfristig zu sichern, auszubauen und stetig zu erweitern. Dabei sollen auch die Teilnehmer ihre Kompetenzen und Erfahrungen einbringen und als Multiplikatoren die Ergebnisse in den gesamten Verband hineintragen, heißt es in einer Mitteilung.

Im Landesverband Westfalen-Lippe mit 38 Kreisverbänden und 263 Ortsvereinen sind insgesamt über 29 000 Ehrenamtliche im Deutschen Roten Kreuz und im Jugendrotkreuz aktiv. Sie engagieren sich auf vielen Einsatzfeldern.