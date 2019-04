Circus Knie kommt Ostern nach Münster

Der in Monte Carlo im Jahre 2017 preisgekrönte Zirkus Charles Knie kommt vom 17. bis 22. April nach Münster und gastiert auf dem Schlossplatz. „Große Unterhaltung für alle Generationen und alle Altersklassen, dabei jung und modern mit vielen Gags und Überraschungen“, so beschreibt Mitarbeiter Holger Fischer (48) den Erfolgscocktail, den eine Zirkusshow brauche, um beim Publikum zu punkten.

Das Ensemble ist international besetzt, heißt es in einer Mitteilung. Sie kommen aus England, Russland, Tschechien, Kolumbien, Polen, Ukraine, Rumänien und Deutschland. Um eine so große Show zu stemmen, braucht es Profis: Artisten, Tierlehrer, Clowns, Akrobaten, Sängerin, Orchester bis zum Show-Ballett.

Zirkusdirektor Sascha Melnjak (44) ist stolz auf seine Truppe. „Wir vereinen in dieser Show die unterschiedlichsten Talente zu einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik und Show.“ Präsentiert wird ein Programm der Kontraste – zwischen waghalsiger Stuntakrobatik und poetischen Momenten. Der Zirkus will modernere Wege gehen, ohne das Traditionelle zu verraten, heißt es weiter.

Stolz sind die Veranstalter darauf, dass ihnen die Verpflichtung des englischen Tierlehrers Alexander Lacey gelungen ist. „Wir freuen uns ganz besonders auf die beste gemischte Raubtiernummer der Welt“, so Sascha Melnjak, und fügt hinzu: „Wenn eine Darbietung im Zirkus so gut ist, dass Sie über jedes Maß des Erwartbaren hinaus geht, dann spricht man mit Recht von einer Weltklassedarbietung. Es gibt Alexander Lacey, und dann kommt erst einmal lange nichts, was einem Vergleich standhalten könnte.“

Preise und Auszeichnungen

Alle nur denkbaren Preise habe er in seiner einmaligen Karriere abgeräumt, darunter auch die höchste Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“.

Darüber hinaus gehören die vielen hauseigenen Tiere zum rollenden Zoo. Edle Pferde, Miniponys, Zebras, Kamele, Dromedare, viele unterschiedliche exotische Rinder, Lamas und sogar Kängurus und Vogelstrauße werden von Tierlehrer Marek Jama liebevoll betreut, ausgebildet und in der Manege präsentiert.

Im vergangenen Jahr wurde Jama für seine Tiernummern von Prinzessin Stéphanie von Monaco beim „41. Internationalen Circus-Festival von Monte Carlo“ mit dem „Silbernen Clown“ ausgezeichnet.