Der 82-jährige Grevener war zunächst stadtauswärts unterwegs. Er fuhr rechts in eine Bushaltestelle, um zu wenden und dann wieder in Richtung Stadt zu fahren. Dabei übersah er den Reisebus eines in Richtung Nienberge fahrenden 60-jährigen Emsdetteners, der ihn seitlich erfasste und auf die Gegenfahrbahn schleuderte.

Rettungskräfte brachten den 82-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 54 musste für die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn teilweise komplett gesperrt werden.