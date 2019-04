FDP will wieder auf Inhalte setzen

Nach den jüngsten Querelen und Personaldiskussionen in der münsterischen FDP ist die Zahl der Mitglieder im Kreisverband deutlich zurückgegangen – auf 374 Personen. „Das sind neun Prozent weniger als am 1. Januar 2019“, bestätigt der neue Vorsitzende Jörg Berens – und zeigt sich nur wenig verwundert angesichts der immer neuen Negativmeldungen der vergangenen Monate.

„Wir müssen nun mehr Geschlossenheit zeigen“, appellierte Berens am Montagabend auf der Sitzung des FDP-Kreishauptausschusses, der in der Partei auch als „kleiner Parteitag“ bezeichnet wird. Von den 32 Delegierten nahmen laut Berens 30 teil. Man habe sich „gut ausgesprochen“, betont der Vorsitzende, ohne ins Detail zu gehen. „An der Sache orientiert“ seien die Diskussionen verlaufen. Ja, man habe sich auch die Meinung gesagt, „aber in vernünftigem Ton“. Dabei sei man sich einig gewesen, „dass es so wie bisher nicht weitergehen kann“.

Sohnemann hat Vorrang

Judith Pirscher, Benedikt Graf von Merveldt, Philipp Rieger und Manuel Trometer sollen nach Informationen unserer Zeitung den münsterischen Kreisverband beim FDP-Bundesparteitag in Berlin vertreten.

Jörg Berens wird nicht dabei sein. „Ich war gar nicht erst angetreten, da mein Sohn am Parteitag-Wochenende seinen ersten Geburtstag feiert. Und die Familie geht nun einmal vor.“ Beim Kreishauptausschuss wurde er gleichwohl zum Ersatzdelegierten bestimmt.

Positive Rückmeldungen

Auf die Frage, ob nun im Kreisverband Ruhe einzieht, antwortet Berens: „Ich kann nicht in die Glaskugel schauen.“ Er arbeite jedoch jeden Tag dafür, dass die Querelen bald der Vergangenheit angehören.

„Ich bin guter Dinge, dass das bald der Fall sein wird“, ist er überzeugt. Jörg Berens betont, dass ihm am Montagabend viele Mitglieder eine positive Rückmeldung zu seiner Wahl zum Parteivorsitzenden gegeben hätten.

Schon bald kommt der Kreisverband wieder zusammen – am 11. April findet sein turnusmäßiger Parteitag statt. Berens plant dort eine kommunalpolitische Rede, „bei der wieder die Inhalte im Mittelpunkt stehen sollen“.