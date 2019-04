800 Stimmen bei „Martin Luther King“ im Klangrausch

Die Aufführungen in Münster finden am 1. Februar 2020 um 14 und 19 Uhr in der Halle Münsterland statt – versehentlich hatten die Veranstalter zunächst den 11. Januar angegeben. Auch die Mitwirkung an der Aufführung beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund am 20. Juni ist noch möglich. | www.king-musical.de