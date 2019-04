Als Helfer plötzlich mittendrin in der Katastrophe

Für rund zwei Stunden herrscht am Samstag, dem 7. April 2018 in Münster der absolute Ausnahmezustand, nachdem ein 48 Jahre alter Münsteraner am Nachmittag mit einem Campingbus in eine Menschenmenge am Kie­pen­kerl-­ Denkmal mitten in der Stadt gefahren ist. Am Ende sind fünf Menschen tot und mehr als 20 schwer verletzt. Unter den Toten ist auch der Täter, der sich nach der Amokfahrt selbst gerichtet hatte.

Innerhalb kürzester Zeit hat die Polizei die Innenstadt komplett abgesperrt. Über 1000 Beamte sind bis in die Nacht hinein im Einsatz. Relativ schnell ist klar: Die Amokfahrt hat keinen terroristischen Hintergrund. Sie ist vielmehr die Tat eines Menschen, der unter erheblichen psychischen und körperlichen Problemen litt.

Deutsche Spitzenpolitiker zeigen sich nach dem schrecklichen Ereignis entsetzt und sprechen Opfern wie Angehörigen ihre Anteilnahme aus. „Die Meldungen, die uns aus Münster erreichen, sind schrecklich“, sagt Bundespräsident Steinmeier</span> noch am Samstag. Bundeskanzlerin Merkel erklärt, sie sei „zutiefst erschüttert“ von den „entsetzlichen Geschehnissen“.

Münster trauert: Am Sonntag kommen Hunderte zum Ort des Geschehens, um der Opfer zu gedenken und Blumen niederzulegen. Gekommen sind an diesem Tag auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, Landesinnenminister Herbert Reul und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Am Abend findet im Dom ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt, an dem mehr als 1600 Menschen teilnehmen. Die Stadtgesellschaft steht zusammen. (Elmar Ries)